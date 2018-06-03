Свитов останется в «Ак Барсе» на год, Бурмистров – на два

Хоккейный агент Юрий Николаев рассказал, что нападающие Александр Свитов и Александр Бурмистров продолжат карьеру в казанском клубе.



«Мы договорились с руководством «Ак Барса» относительно продления контракта с нападающим Александром Свитовым на один год. Другой форвард — Александр Бурмистров — остаётся в Казани на два года», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Свитов в минувшем сезоне сыграл в 59 матчах чемпионата КХЛ, из них 19 – в плей-офф. В общей сложности он набрал 14 (6+8) результативных баллов при 106 минутах штрафного времени.



Бурмистров в сезоне-2017/18 провёл 27 матчей, из них 17 – в плей-офф. Александр записал в свой актив 9 (3+6) очков при 30 минутах штрафа.