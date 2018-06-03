«Эдмонтон» заключил двухлетнее соглашение с защитником Киганом Лоу

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал двухлетнее соглашение с защитником Киганом Лоу. Контракт носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне 25-летний игрок дважды выходил на лёд в составе «нефтяников» в матчах НХЛ, не отметившись результативными баллами. Большую часть сезона он провёл в фарм-клубе. В клубе АХЛ «Бэйкерсфилд» Лоу набрал 14 (2+12) результативных баллов в 52 матчах.

Диган Лоу – сын шестикратного обладателя Кубка Стэнли Кевина Лоу, который работает в системе «Ойлерз» заместителем председателя Совета директоров. Диган был задрафтован «Каролиной» в третьем раунде драфта новичков НХЛ-2011 под общим 73-м номером.