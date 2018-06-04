Тротц: в игре «Вашингтона» есть ещё один уровень, на который можно выйти

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился эмоциями в преддверии четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2-1 в серии).

«Несмотря на победу, я чувствую, что в нашей игре есть ещё один уровень, на который мы можем выйти. Мы стали обнаруживать свою игру по ходу финала, так часто бывало с нами по ходу предыдущих серий. Надеюсь, то же самое произойдёт и сейчас. Нам нужно не уступить «Вегасу» в желании победить. Нам будет противостоять отчаянная команда, и мы сами должны предстать таковой. Наши фанаты будут такими же шумными, какими они были вчера. Возможно, даже смогут прибавить. Посмотрим, сможем ли прибавить мы. Я убежден, что мы можем быть значительно лучше, как команда», — сказал Тротц.

Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.