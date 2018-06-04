Галлан: размашистая игра против «Вашингтона» не прокатит

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан поделился эмоциями в преддверии четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2 в серии).

«Мы должны лучше поддерживать своего игрока с шайбой или борющегося за шайбу. Нужно играть ближе друг к другу вместо того, чтобы вбрасывать шайбу и позволять их защитникам спокойно выкатывать ее обратно. Когда мы делаем это как следует, постоянно создаем голевые моменты. Вчера это хорошо удавалось Алексу Таку с партнерами и Маршессо.

Размашистая игра против «Вашингтона» не прокатит. Они отлично действуют в средней зоне, работают с полной самоотдачей. Но если играть с поддержкой, проходить площадку с помощью коротких передач и подключать к атаке защитников — возможности обязательно появятся. Вчера мы просто недостаточно последовательно это делали»,— сказал Галлан.

Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.