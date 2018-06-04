Орлов: возможно, я сейчас играю в свой лучший хоккей

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал собственную игру в нынешнем сезоне. Напомним, «столичные» в нынешнем сезоне впервые за долгое время сумели добраться до финальной серии Кубка Стэнли, где встретились с «Вегас Голден Найтс» (2-1).

«Играю ли я сейчас в свой лучший хоккей? Возможно.

Я стараюсь играть так же, как раньше. Если есть шанс, стараюсь подключаться вперёд. Это важный элемент нашей игры. Когда третий или четвёртый игроки соперника идут вперёд, надо стараться перехватывать шайбу и сразу же создавать преимущество. Форварды всегда ждут нас впереди, это помогает нашей атаке.

В каком компоненте я прибавил? Наверное, везде по чуть-чуть. Когда у тебя есть уверенность, то все воспринимается по-другому: и твои действия на льду, и принимаемые решения», — сказал Орлов.