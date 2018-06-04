Нисканен: тактически ничего не меняли, просто стали делать свою работу лучше

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен поделился мнением о причинах более удачной игры своей команды в финале Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2-1), по сравнению с первым матчем финальной серии.

«Оборона — это история про то, что когда ты хорошо защищаешься, твоя команда чаще владеет шайбой, а значит больше атакует. Пока что в серии с «Вегасом» нам это помогает.

По сравнению с первым матчем мы тактически ничего не меняли. Просто все стали делать свою работу лучше, чем в первой игре. Наверное, мы стали лучше играть перед воротами. Знаете, в этой зоне иногда надо быть немножко варваром: играть беспощадно, умно и с полной отдачей. В двух последних матчах мы стали играть жёстче, и не давали сопернику создавать обилия моментов», — сказал Нисканен.