Перрон: «Вегасу» нужно дольше держать шайбу, а не вслепую швырять её на пятак

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Дэвид Перрон рассказал о тактических нюансах в преддверии четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2 в серии).

«Как правило, их правый крайний форвард остается на нашей синей линии, так что действовать можно по-разному. Наши ребята, обладающие хорошей скоростью, должны отходить глубже назад и стараться набрать побольше скорости. Тем временем, защитник с шайбой может постараться «заморозить» их первого форчекера, отдать вбок, и скоростные ребята подхватят атаку. Когда соперники встретят их на синей линии, что, как правило, и будет происходить, можно забросить шайбу им за спину и бежать на форчек. Просто делать это нужно с поддержкой.

Мне кажется, нам стоит дольше придерживать шайбу вместо того, чтобы вслепую набрасывать её на пятак. Наша тройка уж точно этим грешила: мы швыряли шайбы на пятак, и это не приводило ни к чему, кроме контратак соперника», — рассказал Перрон.



Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.