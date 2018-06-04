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Бурмистров: в российских командах больше равенства между игроками, нежели в НХЛ

Бурмистров: в российских командах больше равенства между игроками, нежели в НХЛ
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров рассказал о различиях в организации клубов КХЛ и НХЛ.

«В НХЛ учат молодых уважению к старшим, ребята постарше всегда первые – в той же столовой молодые не могут подойти первыми и брать еду. Это элементы дисциплины. У нас больше равенства. По массажистам – в каждой команде в НХЛ только один специалист. В «Ак Барсе» трое, например.

В то же время во многих клубах КХЛ не такого, чтобы форму администраторы собирали, увозили после игры. Есть клубы, которые отправляют по пять-шесть молодых игроков разгружать баулы в аэропорту, а потом им нужно ехать во дворец спорта выгружать их – это вместо того, чтобы отдыхать», — цитирует Бурмистрова «БИЗНЕС Online».

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