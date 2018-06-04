Драфт НХЛ–2018: Свечников обошёл Далина в предварительных тестах

НХЛ на своём официальном сайте опубликовала некоторые итоги преддрафтовых тестов. В них россиян Андрей Свечников обошёл шведа Расмуса Далина, который считается фаворитом драфта-2018.

Далин стал шестым в тесте на выносливость VO2 max, 13-м по размаху рук и 19-м по проценту жира. Во всех остальных в топ-25 не попал.

Андрей Свечников стал 23-м в челночном беге со стартом движения влево, четвёртым в том же челночном беге со стартом движения вправо. Кроме того, он 12-й на велоэнергометре по средней выходной мощности и 23-й по пиковой выдаваемой мощности, восьмой по вертикальному прыжку без выброса рук, 10-й по вертикальному прыжку из приседа, седьмой на той самой скамье для пресса, 15-й в прыжке в длину с места, восьмой на силомере на левой руке и шестой по проценту жира.

Драфт пройдёт c 22 по 23 июня в Далласе (США), на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз».