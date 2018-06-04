«Нью-Джерси» не ведёт переговоры по возвращению Ильи Ковальчука

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро ответил на вопрос, имеют ли «дьяволы» интерес к форварду Илье Ковальчуку.

«Я не обращался к представителям Ковальчука, а от них тоже ничего не слышал, вот и всё», — отметил Шеро.

Напомним, после вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав быть членом списка добровольно завершивших карьеру.