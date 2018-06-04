Нападающий Алексей Потапов привезёт Кубок Гагарина в Нижний Новгород

7 и 8 июня воспитанник «Торпедо» Алексей Потапов, завоевавший Кубок Гагарина в составе «Ак Барса», проведёт ряд мероприятий в Нижегородской области, в ходе которых болельщики смогут сфотографироваться с главным трофеем КХЛ, пообщаться с хоккеистом и взять у него автограф.



Программа пребывания Кубка стартует 7 июня в 9:00 в нижегородском ФОК «Северная Звезда». Затем трофей переместится во Дворец спорта имени Виктора Коноваленко, где Алексей Потапов делал свои первые шаги в хоккее. Завершит программу первого дня фотосессия на главной проходной Горьковского автомобильного завода.



8 июня Кубок Гагарина отправится по районам Нижегородской области. С 10:00 до 11:00 Алексей Потапов станет гостем Ледового дворца «Звёздный» в селе Сеченово, с 12:00 до 13:00 порадует любителей хоккея в Сергаче (ФОК «Лидер»), с 14:00 события переместятся в ФОК «Волжский Берег» в городе Кстово.

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