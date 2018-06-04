Кузнецов: в Орлове появилась уверенность. Видно, что он стал раскрываться

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметил прогресс российского защитника Дмитрия Орлова в нынешнем сезоне.

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«В нём появилась уверенность. Ему стал больше доверять тренер, его функции расширились. Видно, что он стал раскрываться. Что здорово, учитывая доверие и внимание, которое ему оказывается», — сказал Кузнецов.

За 22 матча плей-офф Орлов забил два гола и сделал шесть результативных передач. Также на его счету 39 хитов, 15 перехватов, всего два удаления и 47 бросков в створ (второй показатель среди защитников «Вашингтона»).