Коннолли: у «Вашингтона» отличная возможность поставить себя в выгодную позицию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2-1 в серии).



«Всё внимание следующему матчу. Мы неплохо разобрались с предыдущим, и теперь имеем отличную возможность поставить самих себя в крайне выгодную позицию», — цитирует Коннолли официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 по московскому времени.