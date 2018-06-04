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Коннолли: у «Вашингтона» отличная возможность поставить себя в выгодную позицию

Коннолли: у «Вашингтона» отличная возможность поставить себя в выгодную позицию
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2-1 в серии).

«Всё внимание следующему матчу. Мы неплохо разобрались с предыдущим, и теперь имеем отличную возможность поставить самих себя в крайне выгодную позицию», — цитирует Коннолли официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 по московскому времени.

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