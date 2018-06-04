Бержевен: «Вегас» играет в финале, потому что искренне верит в то, что делает

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен поделился мнением об успехе «Вегас Голден Найтс», добравшегося до финала Кубка Стэнли.



«Генменеджер Джордж Макфи и тренер Жерар Галлан собрали в команде ребят, искренне верящих в то, что они делают. Создаётся впечатление, как будто они хотят что-то доказать. Они играют как команда. Для меня здесь важно не только то, как строилась команда, но и то, как там смогли добиться такого настроя от игроков. Мне кажется, что все они оставили свои личные амбиции за дверью раздевалки. Поэтому они сейчас играют в финале», — сказал Бержевен.

Майкл Баффер, прыжок с 300 метров и 10 голов. Хоккей в Вегасе – это нечто! Это просто праздник какой-то.