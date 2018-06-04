Форвард «Питтсбурга» Доминик Симон может продолжить карьеру в КХЛ

23-летний чешский нападающий Доминик Симон, чей контракт с «Питтсбург Пингвинз», истекает 1 июля, может продолжить карьеру в КХЛ.

Агент хоккеиста Михал Сивек в интервью изданию hokej.cz отметил, что Симон заинтересован в подписании одностороннего соглашения с «пингвинами». В ином случае он будет готов рассмотреть другие варианты, в частности из КХЛ, где права на хоккеиста принадлежат ярославскому «Локомотиву».

Впрочем, по словам агента, «железнодорожники» не были заинтересованы в приобретении его чешского клиента, поэтому вероятен обмен прав на Симона в КХЛ.

В минувшем сезоне Доминик провёл 33 матча в НХЛ, набрав 12 (4+8) очков.