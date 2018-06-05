«Вашингтон» — «Вегас»: онлайн-трансляция матча Кубка Стэнли–2018 начнётся в 3:00

Сегодня, 5 июня, в Вашингтоне будет сыгран четвёртый матч финала Кубка Стэнли–2018 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс».
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Вряд ли судьи будут давать шансы мощному большинству «Вашингтона» — команда Овечкина и так ведёт в серии.
Счёт в серии — 2-1 в пользу «столичных». Начало встречи — в 3:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Предыдущий матч соперников по финалу НХЛ также проходил в Вашингтоне, хозяевам удалось выиграть со счётом 3:1. В истории лиги в 21 из 27 случаев команда, выигравшая третий матч, становилась обладателем главного трофея. И только в 6 случаях (22%) проигравший в третьем матче клуб завоёвывал Кубок Стэнли.
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