Генменеджер «Ак Барса»: Косов хочет продолжить карьеру во «Флориде»

Нападающий «Ак Барса» Ярослав Косов хочет продолжить карьеру в клубе НХЛ «Флорида Пантерз». Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.



Контракт Косова истёк 30 апреля, после чего он стал ограниченно свободным агентом, что позволяет «Ак Барсу» сделать ему квалификационное предложение.



«Мы ему сделали предложение, но человек хочет уехать во «Флориду». Вопрос может решиться на этой неделе», — сказал Якубов.



Ранее «Флорида» подписала однолетний контракт с защитником Богданом Киселевичем, выступавшим в ЦСКА.



В конце мая Косов был задержан сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После этого клуб сообщил, что примет к нему дисциплинарные меры.

Источник: Косов покинет «Ак Барс» после инцидента с вождением в нетрезвом виде