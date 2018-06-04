Стали известны сочетания звеньев «Вашингтона» перед четвёртой игрой финала

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» перед четвёртой игрой финала кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», информирует в своём «твиттере» журналист Том Гуллитти. Стоит отметить, что в четвёртом звене тренировку начинал Деванте Смит-Пелли, но после попадания шайбы в лицо его сменил Алекс Чиассон.
Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ
Холтби (Грубауэр);
Орлов — Нисканен, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Кемпны — Карлсон, Врана — Бекстрём — Оши;
Орпик — Джус, Бураковски — Эллер — Коннолли;
Стивенсон — Бигл — Чиассон.
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