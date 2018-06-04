Нисканен: от «Вашингтона» нередко ускользали возможности сквозь пальцы

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен поделился ожиданиями от пятого матча серии с «Вегас Голден Найтс» (3-1).



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«Очень важно оставаться собранными. Мы довольны, как всё прошло вчера. Но нам придётся сделать это ещё раз. Завтра нас ждёт великолепный шанс, и мне кажется, что мы будем готовы к нему. Уверен, что в прошлом мы получили немало уроков, когда такие возможности ускользали от нас сквозь пальцы», — приводит слова Нисканена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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