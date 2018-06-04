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Расмус Далин пообщался с Бекстрёмом на тренировке «Вашингтона»

Расмус Далин пообщался с Бекстрёмом на тренировке «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ

Несколько потенциальных новичков грядущего драфта Национальной хоккейной лиги посетили тренировку «Вашингтон Кэпиталз», информирует в своём «твиттере» журналист Том Гуллитти.

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Как сообщается, шведский молодой талант Расмус Далин поговорил со своим соотечественником — нападающим «столичных» Никласом Бекстрёмом.

Драфт пройдёт c 22 по 23 июня в Далласе (США) на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз».

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