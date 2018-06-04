Зернова и Варфоломеева могут признать НСА, документы поданы в арбитраж

Как стало известно «Чемпионату», стороны нападающих Дениса Зернова и Павла Варфоломеева подали документы в арбитраж КХЛ на признание игроков неограниченно-свободными агентами (НСА). Продажа прав на обоих хоккеистов в омский «Авангард», в случае удовлетворения их запроса, будет признан недействительной.
Напомним, что 1 июня тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра» обменяли права на хоккеистов на денежную компенсацию, хотя формально не имели на это права, поскольку Зернов и Варфоломеев уже находились в статусе НСА.
22-летний Варфоломеев в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 51 матче, записав в актив 25 (13+12) очков при показателе полезности «-16» и 30 минутах штрафного времени. 22-летний Зернов регулярном чемпионате-2017/18 принял участие в 56 матчах, набрав 29 (16+13) очков при показателе полезности «0» и 55 минутах штрафного времени.
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