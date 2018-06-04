Форвард Юлиус Юнттила передал привет болельщикам «Сибири»

Нападающий Юлиус Юнттила передал привет болельщикам новосибирской «Сибири», с которой подписал контракт в мае.
“Всем привет из Санторини (Греция), просто хочется поприветствовать болельщиков «Сибири»! Скоро увидимся. Кстати, отпуск у нашей команды закончится через месяц!" — сообщил хоккеист.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Сибири».
В минувшем сезоне 26-летний хоккеист «Кярпята» в 53 матчах регулярного чемпионата набрал 52 очка (13+39) и получил приз как лучший игрок регулярного первенства. В плей-офф он набрал 14 (8+6) баллов в 17 играх, также одержал победу и был признан лучшим хоккеистом турнира.
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