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Орпик: «Вашингтон» всего в двух победах от цели, но старается не забегать вперёд

Орпик: «Вашингтон» всего в двух победах от цели, но старается не забегать вперёд
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик поделился ожиданиями перед четвёртым матчем серии плей-офф с «Вегас Голден Найтс (2-1).

«Я думаю, что речь идет о человеческой натуре. Ты всего в двух победах от цели, но мы стараемся не забегать вперед. Мы проигрывали в этой серии, но сумели выйти вперед, и оттого знаем, что лидерство в счёте ещё ничего не гарантирует. У нас одна и та же ментальность в плей-офф. Мы быстро переворачиваем страницу и двигаемся вперед. Побеждали ли мы при этом или проигрывали, такой подход для нас всегда работал», — цитирует защитника официальный сайт лиги.

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