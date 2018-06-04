Орпик: «Вашингтон» всего в двух победах от цели, но старается не забегать вперёд

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик поделился ожиданиями перед четвёртым матчем серии плей-офф с «Вегас Голден Найтс (2-1).



«Я думаю, что речь идет о человеческой натуре. Ты всего в двух победах от цели, но мы стараемся не забегать вперед. Мы проигрывали в этой серии, но сумели выйти вперед, и оттого знаем, что лидерство в счёте ещё ничего не гарантирует. У нас одна и та же ментальность в плей-офф. Мы быстро переворачиваем страницу и двигаемся вперед. Побеждали ли мы при этом или проигрывали, такой подход для нас всегда работал», — цитирует защитника официальный сайт лиги.



Овечкин и Кузнецов сильнее магии «Вегаса». Чем ответит команда Галлана? Ещё никто не действовал против «рыцарей» так удачно, как «Вашингтон». Или это «Вегас» расслабился в финале?