Генменеджер «Далласа»: можем изменить свою политику высокооплачиваемых игроков

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл поделился мнением об успехах «Вегас Голден Найтс», отметив, что это не изменит уровня давления на других генменеджеров.



«Ощущаю ли я давление? Нет. Я считаю, что их успех помог нам по-другому взглянуть на некоторые вещи, иначе оценить определённые моменты. Это идеальный вариант — «Вегасу» не пришлось платить за дорогих звёзд. Значит ли это, что и мы изменим свою политику по отношению к высокооплачиваемым игрокам? Возможно", — приводит слова Нилла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин и Кузнецов сильнее магии «Вегаса». Чем ответит команда Галлана? Ещё никто не действовал против «рыцарей» так удачно, как «Вашингтон». Или это «Вегас» расслабился в финале?