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Захаркин — о Знарке: неправильно, что такой тренер вдруг остался без профессии

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Захаркин — о Знарке: неправильно, что такой тренер вдруг остался без профессии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Известный тренер Игорь Захаркин поделился мнением об уходе из сборной России Олега Знарка и его тренерского штаба.

«Мне очень непонятна ситуация с Олегом. Я считаю, нельзя так небрежно относиться к людям, которые выиграли так много в России и на международной арене. Знарок — один из лучших наших тренеров. И вдруг он остался вне профессии, без работы?

Мне кажется, это очень неправильно. Здесь не должно быть эмоциональных решений со стороны руководителей клубов. Это ведь как строить команду: по крупицам собирать опыт, давать возможность работать. Нельзя так просто разбрасываться своими тренерами, набирать их откуда-то из Северной Америки или Европы и думать, что это панацея. Вы только что видели опыт одного очень неплохого тренера, работающего в Уфе, — и вот результат», — цитирует тренера «Советский спорт».

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