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Путин и Си Цзиньпин посетят хоккейный матч в городе Тяньцзинь

Путин и Си Цзиньпин посетят хоккейный матч в городе Тяньцзинь
Хоккей / КХЛ

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетят хоккейный матч юниорских команд в городе Тяньцзинь, сообщила «Российская газета» со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

Сообщается, что главы государств обсудят не только двусторонние дела, но и пройдутся по мировым и региональным вопросам. Состоится подробный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове, в частности в преддверии встречи США — КНДР. Будет затронута ситуация в Сирии и АТР.

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