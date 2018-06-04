Путин и Си Цзиньпин посетят хоккейный матч в городе Тяньцзинь

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетят хоккейный матч юниорских команд в городе Тяньцзинь, сообщила «Российская газета» со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

Сообщается, что главы государств обсудят не только двусторонние дела, но и пройдутся по мировым и региональным вопросам. Состоится подробный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове, в частности в преддверии встречи США — КНДР. Будет затронута ситуация в Сирии и АТР.

Взгляд в новый сезон. Как клубы КХЛ провели первый месяц межсезонья 9 майских выводов о подготовке команд КХЛ к новому чемпионату.

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