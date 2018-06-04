Далин — о встрече с Бекстрёмом: это было потрясающе, он великолепен с шайбой

Один из фаворитов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги Расмус Далин прокомментировал встречу с нападающим Никласом Бекстрёмом на тренировке «Вашингтон Кэпиталз».



«Это было просто потрясающе. Я встретился с ним в первый раз и был просто поражён этим.



Когда он с шайбой, это выглядит так просто. Он спокойно контролирует шайбу и потом внезапно делает великолепные проходы и действия», — приводит слова Далина североамериканский журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».

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