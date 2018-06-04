«Витязь» расторг контракт с нападающим Гороховым

Подмосковный «Витязь» расторг контракт с нападающим Павлом Гороховым по обоюдному соглашению сторон, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



20-летний хоккеист в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 13 встречах, не сумев отметиться результативными баллами при показателе полезности «-2» и 0 минут штрафного времени. В среднем молодой нападающий проводил на льду лишь полторы минуты за игру.

Овечкин и Кузнецов сильнее магии «Вегаса». Чем ответит команда Галлана? Ещё никто не действовал против «рыцарей» так удачно, как «Вашингтон». Или это «Вегас» расслабился в финале?

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