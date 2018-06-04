Экс-защитник «Адмирала» Висневски попал в автомобильную аварию

Американский защитник Джеймс Висневски попал в автомобильную аварию, информирует The Score. 34-летний хоккеист, имеющий опыт выступлений в КХЛ за «Адмирал», сломал в аварии два ребра и получил несколько серьёзных ушибов.



Сообщается, что во время аварии в машине были ещё два человека. Один из них, близкий друг Висневски, пострадал более серьёзно — у него повреждено лёгкое, сломано пять рёбер и сломана нога. Ему пришлось перенести хирургическое вмешательство.



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