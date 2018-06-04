Уолстром: я на одном уровне с Задиной и Свечниковым, но хочу быть лучше

Один из фаворитов драфта-2018 Оливер Уолстром поделился ожиданиями от номера, под которым его могут выбрать на церемонии.



«Свечников, Задина и Ткачук? Считаю, что я с ними на одном уровне. Посмотрите на мою статистику в этом году — она не хуже, чем у них. Они отличные хоккеисты, потрясающие ребята, кое-кого из них я знаю лично. Но я всегда хотел быть лучшим. Так меня воспитывали. Я с нетерпением жду драфта, чтобы узнать, какое место займу там», — приводит слова Уолстрома официальный сайт НХЛ.



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