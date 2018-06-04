Розен: я в предвкушении новых приключений в КХЛ, «Сочи» — хороший вариант

Нападающий Роберт Розен поделился впечатлениями после перехода в хоккейный клуб «Сочи».



«Я слышал много хорошего о Сочи от товарищей по команде и других хоккеистов, игравших в КХЛ, мне хотелось принять новый вызов, и я почувствовал, что «Сочи» — хороший вариант для подписания. Я в предвкушении новых приключений в новой лиге. КХЛ — действительно хорошая лига, так что я хочу продолжать развиваться и быть большой частью команды «Сочи» в следующем сезоне.



Рекомендации Энеруда? У нас с Симоном один и тот же агент, поэтому они пообщались, и агент передал мне слова Симона. К тому же моя жена разговаривала с женой Энеруда. И о городе, и о команде она отзывалась только положительно», — цитирует Розена официальный сайт «Сочи».

Взгляд в новый сезон. Как клубы КХЛ провели первый месяц межсезонья 9 майских выводов о подготовке команд КХЛ к новому чемпионату.