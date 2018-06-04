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Галлан: если «Вегас» не усилит игру, его снова ждёт поражение

Галлан: если «Вегас» не усилит игру, его снова ждёт поражение
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2 в серии).

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«В первых трёх матчах мы не были достаточно хороши. Если мы не усилим собственную игру, то нас ждёт такой же результат, что и в прошлой игре. Вот и увидим, из чего мы сделаны», — приводит слова Галлана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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