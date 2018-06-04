Галлан: если «Вегас» не усилит игру, его снова ждёт поражение

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2 в серии).



Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ



«В первых трёх матчах мы не были достаточно хороши. Если мы не усилим собственную игру, то нас ждёт такой же результат, что и в прошлой игре. Вот и увидим, из чего мы сделаны», — приводит слова Галлана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин и Кузнецов сильнее магии «Вегаса». Чем ответит команда Галлана? Ещё никто не действовал против «рыцарей» так удачно, как «Вашингтон». Или это «Вегас» расслабился в финале?

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