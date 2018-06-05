Фазель: Россия показала хороший хоккей в Дании и находится на правильном пути

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира в Данни.

«У вашей сборной был хороший сезон. В любом случае еще раз хочу поздравить ее с первым за 26 лет олимпийским золотом — первым после распада СССР. Думаю, что на чемпионате мира — с учетом всех обстоятельств — Россия также показала себя достойно. У вас не смогли играть многие звезды из НХЛ из-за травм и долгих игр в Кубке Стэнли. Не было ряда хоккеистов из золотой олимпийской команды, для которых сезон выдался очень сложным. Но с большим количеством новичков и новым тренерским штабом вы на равных сыграли со Швецией (1:3), Чехией (3:4 ОТ) и Канадой (4:5 ОТ). В четвертьфинале была настоящая битва, один из лучших матчей в истории противостояния России и Канады. Качество игры соответствовало вывеске и, уверен, порадовало зрителей. Раз матч дошел до овертайма, значит, он был абсолютно равным. Но всё решили детали — удаление Кирилла Капризова и мастерство Канады в большинстве. Я думаю, Россия показала хороший хоккей в Дании и находится на правильном пути», — приводит слова Фазеля газета «Известия».