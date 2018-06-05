«Вашингтон» — «Вегас»: составы команд на четвёртый матч финала Кубка Стэнли-2018

Стали известны составы команд на четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (2-1 в серии). Начало встречи— в 03:00 по московскому времени.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

По сравнению с третьем матчем наставники хозяев Барри Тротц не произвёл изменений в составе. В свою очередь главный тренер гостей Жерар Галлан сделал одну перестановку: Томаш Татар заменил в составе Давида Перрона. Для словацкого форварда это дебютный матч в финале плей-офф НХЛ.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Вашингтон»:

Холтби.

Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;

Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;

Орпик — Юус, Бураковски — Эллер — Коннолли;

Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.

«Вегас»:

Флёри;

Макнэбб — Шмидт, Маршессо — Карлссон — Смит,

Энгелланд — Теодор, Так — Хаула — Нил,

Миллер — Сбиса, Татар— Икин — Карпентер,

Носек — Белльмар — Ривз.