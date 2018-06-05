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«Вашингтон» — «Вегас»: составы команд на четвёртый матч финала Кубка Стэнли-2018

«Вашингтон» — «Вегас»: составы команд на четвёртый матч финала Кубка Стэнли-2018
Хоккей / НХЛ

Стали известны составы команд на четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (2-1 в серии). Начало встречи— в 03:00 по московскому времени.

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По сравнению с третьем матчем наставники хозяев Барри Тротц не произвёл изменений в составе. В свою очередь главный тренер гостей Жерар Галлан сделал одну перестановку: Томаш Татар заменил в составе Давида Перрона. Для словацкого форварда это дебютный матч в финале плей-офф НХЛ.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Вашингтон»:

Холтби.
Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;
Орпик — Юус, Бураковски — Эллер — Коннолли;
Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.

«Вегас»:

Флёри;
Макнэбб — Шмидт, Маршессо — Карлссон — Смит,
Энгелланд — Теодор, Так — Хаула — Нил,
Миллер — Сбиса, Татар— Икин — Карпентер,
Носек — Белльмар — Ривз.

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