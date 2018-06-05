Прохоров: Кузнецов заслуживает похвалы, он перешёл на другой уровень

Известный в прошлом хоккеист, олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Виталий Прохоров прокомментировал игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Когда хоккеист долгое время напряжённо работает над собой, наступает определённый момент, когда необходимо превзойти самого себя, встать на ступень выше. Кузнецов заслуживает похвалы. Одно дело проявлять себя в матчах регулярного чемпионата и совсем другое — в плей-офф. Он перешёл на другой уровень.

На мой взгляд, в столичном коллективе каждый из хоккеистов дополняет друг друга. Возможно, внимание сейчас чуть больше сконцентрировано на Евгении, но нельзя не отметить и заслуг Овчекина. Защитники соперников всегда стараются максимально плотно играть с Александром, что развязывает руки Кузнецову. В этом сезоне он вышел из тени, но забывать о партнёрах неправильно», — приводит слова Прохорова «RT на русском».

Четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Вегасом» состоится 5 июня в 03:00 мск в Вашингтоне. Счёт в серии – 2-1 в пользу столичной команды.