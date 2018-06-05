Евгений Кузнецов попал в топ-10 «Вашингтона» по очкам в плей-офф за карьеру

В Вашингтоне проходит второй период четвёртого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (3:0). Третью шайбу «столичной» команды записал на свой счёт Деванте Смит-Пелли.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов к этому моменту матча отметился двумя результативными передачами, что позволило ему попасть в топ-10 «Вашингтона» по очкам в плей-офф. На счету российского форварда стало 48 (23+25) очков в 62 матчах. Кузнецов делит 10-е место с Кевином Хэтчером. Клубный рекорд принадлежит Александру Овечкину — 116 (60+56) баллов в 120 играх.