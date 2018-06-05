Кузнецов — пятый игрок в НХЛ в XXI веке, набравший 30 очков за один плей-офф

В Вашингтоне проходит второй период четвёртого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (4:0). Четвёртую шайбу «столичной» команды записал на свой счёт Джон Карлсон.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился ассистентским хет-триком, что позволило ему добраться до отметки в 30 очков в плей-офф-2018. На счету Кузнецова теперь 30 (12+18) баллов в 23 матчах. Он стал четвёртым игроком в НХЛ в XXI веке, кому покорился этот рубеж. В розыгрыше Кубка Стэнли-2009 нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 36 очков, в том же розыгрыше его одноклубник Сидни Кросби отметился 31 баллом, в плей-офф 2010 года форвард «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер также набрал 31 очко, а в плей-офф-2016 до отметки в 30 баллов добрался форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр. Всего за историю лиги нападающий «Вашингтона» стал 20-м игроком с подобным достижением.