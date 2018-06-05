Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри забил гол в ворота «Вашингтона» на раскатке

В Вашингтоне завершился второй период четвёртого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (4:0). Четвёртую шайбу «столичной» команды записал на свой счёт Джон Карлсон.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

На предматчевой раскатке голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри удачно попрактиковался в роли форварда. Он поразил ворота «Вашингтона» броском из своей зоны.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»