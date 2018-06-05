«Вашингтон» — «Вегас»: защитник хозяев Михал Кемпны поразил ворота «рыцарей»

В Вашингтоне проходит третий период четвёртого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (5:2). Хозяева забросил пятую шайбу в матче усилиями Михала Кемпны.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Защитник отличился на 54-й минуте. По результативной передаче на свой счёт записали Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши. Оши вошёл в зону и оставил шайбу Бекстрёму. Швед вырезал перевод на свободного Кемпны, который без помех расстрелял ворота Флёри!

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.