«Вашингтон» разгромил «Вегас» в 4-й игре финала Кубка Стэнли, счёт в серии 3-1

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Счёт открыл нападающий хозяев Ти Джей Оши на 10-й минуте первого периода. Спустя семь минут форвард «Кэпиталз» Том Уилсон, обыгравшись с Евгением Кузнецовым, во второй раз поразил ворота Марка-Андре Флёри. Нападающий «столичных» Деванте Смит-Пелли за 21 секунду до перерыва сделал счёт 3:0. На 36-й минуте защитник «столичной» команды Джон Карлсон в четвёртый раз поразил ворота Флёри. «Вегасу» в третьем периоде удалось дважды поразить ворота Брэйдена Холтби. С интервалом в семь минут отличились нападающие гостей Джеймс Нил и Райлли Смит, однако интрига прожила недолго. Спустя 69 секунд после гола Смита защитник хозяев Михал Кемпны снова огорчил Флёри, а окончательный счёт в матче установил Бретт Коннолли, реализовавший двойной численный перевес.