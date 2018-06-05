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«Вашингтон» разгромил «Вегас» в 4-й игре финала Кубка Стэнли, счёт в серии 3-1

«Вашингтон» разгромил «Вегас» в 4-й игре финала Кубка Стэнли, счёт в серии 3-1
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Счёт открыл нападающий хозяев Ти Джей Оши на 10-й минуте первого периода. Спустя семь минут форвард «Кэпиталз» Том Уилсон, обыгравшись с Евгением Кузнецовым, во второй раз поразил ворота Марка-Андре Флёри. Нападающий «столичных» Деванте Смит-Пелли за 21 секунду до перерыва сделал счёт 3:0. На 36-й минуте защитник «столичной» команды Джон Карлсон в четвёртый раз поразил ворота Флёри. «Вегасу» в третьем периоде удалось дважды поразить ворота Брэйдена Холтби. С интервалом в семь минут отличились нападающие гостей Джеймс Нил и Райлли Смит, однако интрига прожила недолго. Спустя 69 секунд после гола Смита защитник хозяев Михал Кемпны снова огорчил Флёри, а окончательный счёт в матче установил Бретт Коннолли, реализовавший двойной численный перевес.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 4-й матч
05 июня 2018, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
6 : 2
3:0, 1:0, 2:2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Оши (Кузнецов, Бекстрём) – 09:54 (5x4), 2:0 – Уилсон (Кузнецов) – 16:26 (5x5), 3:0 – Смит-Пелли (Нисканен, Овечкин) – 19:39 (5x5), 4:0 – Карлсон (Кузнецов, Оши) – 35:23 (5x4), 4:1 – Нил (Хаула, Миллер) – 45:43 (5x5), 4:2 – Смит (Маршессо, Сбиса) – 52:26 (5x5), 5:2 – Кемпны (Бекстрём, Оши) – 53:39 (4x4), 6:2 – Коннолли (Бекстрём, Кузнецов) – 58:51 (5x3)
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