«Вашингтон» имеет 97% на победу в финале Кубка Стэнли-2018

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Отметим, что в 33 случаях финала НХЛ счёт был 3-1 после четырех матчей, и лишь в одной серии команде, которая уступала 1-3, удалось взять верх. Таким образом, 97% серий завершились победой команды, которая вела в счёте 3-1.

Единственное исключение датировано 1942 годом, когда «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу в финале плей-офф, уступая по ходу противостояния 0-3 «Детройт Ред Уингз».