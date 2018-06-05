Евгений Кузнецов повторил достижение Джо Сакика 22-летней давности

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Второй звездой матча стал российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, оформивший ассистентский покер. Последним игроком, делавшим четыре результативные передачи в финальном матче плей-офф НХЛ был форвард «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик (1996 год, вторая игра с «Флоридой Пантерз», 8:1). Всего это 10-й такой случай за историю лиги.