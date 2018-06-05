Кузнецов — на 2-м месте за историю НХЛ по очкам в одном плей-офф среди россиян

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Второй звездой матча стал российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, оформивший ассистентский покер. Всего в активе Кузнецова стало 31 (12+19) очко в 19 матчах. Только одному российскому хоккеисту удалось набрать больше очков, чем Кузнецову, в одном розыгрыше плей-офф. У Евгения Малкина было 36 очков в сезоне-2008/09, а Павел Буре набрал 31 балл в Кубке Стэнли — 1994.