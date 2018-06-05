Овечкин: осталась одна победа, но не надо слишком много думать об этом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1) в четвёртой игре финала Кубка Стэнли-2018.

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«Осталась одна победа, и она самая сложная. Мы знали, что эта игра очень важна для нас. Конечно, удача сегодня нам сопутствовала, «Вегас» попал в штангу. Мы боролись, использовали свои шансы, придерживались нашей системы и плана на игру и добились результата.

Да, сейчас я получаю самое большое удовольствие от хоккея. Мы все получаем удовольствие. Это великолепный момент. Наши друзья за нас болеют, город сходит с ума… Но мы концентрируемся на одной игре, одной смене за раз. Стараемся действовать просто и умно, не переигрывать смены.

Кузнецов здорово читает игру, он знает, как играть, как распоряжаться шайбой. Когда Эллер, Бекстрём, Кузя и Бигл так играют, их сложно остановить. Мы играем в четыре звена, и это очень важно. Это ключ к нашему успеху. Мы должны продолжать наслаждаться, хорошо проводить время, не думать слишком много о том, что мы в одной победе от Кубка Стэнли. Мы ещё не сыграли свой лучший матч», — сказал Овечкин в эфире NHL Network.