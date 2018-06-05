Галлан — о пятом голе «Вашингтона»: Оши сломал Миллеру нос

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6, 1-3) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли 2018 года прокомментировал пятый гол «столичной» команды. В момент борьбы за шайбу нападающий «Кэпиталз» Ти Джей Оши применил силовой приём против защитника «рыцарей» Колина Миллера, в результате чего шайба досталась Никласу Бекстрёму, который через несколько секунд ассистировал Михалу Кемпны.

«Оши сломал Миллеру нос», — передаёт слова Галлана журналистка Шенг Пенг.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.