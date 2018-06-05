«Вегас» проиграл в финале столько же матчей, сколько и за три предыдущих раунда

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Подопечные Жерара Галлана впервые в клубной истории проиграли три матча в серии плей-офф. За предыдущие три раунда они в общей сложности проиграли три игры (две в полуфинале Западной конференции «Сан-Хосе Шаркс» и одну в финале Запада «Виннипег Джетс»).

В 33 случаях финала НХЛ счёт был 3-1 после четырёх матчей, и лишь в одной серии команде, которая уступала 1-3, удалось взять верх. Таким образом, 97% серий завершились победой команды, которая вела в счёте 3-1.