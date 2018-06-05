Галлан — о 2:6: Флёри ничего не мог сделать, как минимум 5 шайб в пустые ворота

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан после крупного поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6, 1-3) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли 2018 года не захотел перекладывать вину на вратаря команды Марка-Андре Флёри.

«Счёт оказался очень неприятным, потому что я считаю, что мы провели наш лучший период в этой финальной серии. Мы дважды попали в штангу, у нас были и другие хорошие моменты, но мы ими не воспользовались. Больше права на ошибку нет, надо готовиться к пятой игре.

Игра Флёри? По крайней мере 5 из 6 шайб были заброшены в пустые ворота, он ничего не мог с этим сделать», — цитируют Галлана официальный сайт НХЛ и AP News.