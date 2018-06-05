Эксперт TSN — о четвёртом матче финала: Кузнецов превратил «Вегас» в тыкву

Эксперт TSN Фрэнк Серавалли выделил игру российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в четвёртом матче финала Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1). Уроженец Челябинска отметился ассистентским покером и стал второй звездой матча.

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«В четвёртом матче Кузнецов практически в одиночку превратил «Вегас» в тыкву. Он был в центре всего, что «Кэпиталз» сделали в этом плей-офф», — написал в своей колонке Серавалли.

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