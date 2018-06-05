«Вашингтон» в эпоху Александра Овечкина выиграл 2 из 4 серий, ведя в счёте 3-1

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

«Вашингтон довольно неудачно играет, имея перевес 3-1. Команда выиграла лишь 7 серий из 12 (процент – 58,3), тогда как все остальные команды побеждали в сумме в 269 случаях из 282 (процент – 92,1).

В эпоху Александра Овечкина (с 2005 года) «Вашингтон» выиграл 2 из 4 таких серий. В 2010 году они потерпели поражения от «Монреаль Канадиенс» в четвертьфинале Восточной конференции, а в 2015-м в полуфинале Востока проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».