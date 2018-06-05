Нил — о своём промахе: господи, о таких шансах просто мечтаешь

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил прокомментировал один из ключевых эпизодов четвёртого матча финала Кубка Стэнли-2018 с «Вашингтон Кэпиталз» (2:6, 1-3). Канадский форвард при счёте 0:0 в первом периоде не сумел поразить пустые ворота «столичной» команды.

«Господи, о таких шансах просто мечтаешь. В 9 случаях из 10 ты в такой ситуации забьёшь. Такие моменты меняют игру. Но я не буду себя жалеть. Мы разберёмся и победим дома», — сказал Нил, с трудом сдерживая слёзы.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.